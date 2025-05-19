طريقة عمل الجبنة الكريمي فى البيت بخطوات سريعة

طريقة عمل الجبنة الكريمي، الجبنة الكريمي من أنواع الجبن الشهيرة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل الجبنة الكريمي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل بنكهات مختلفة، بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجبنة الكريمي.

مكونات عمل الجبنة الكريمي:-

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة خل أبيض أو عصير ليمون

1/2 كوب كريمة لباني (اختياري للحصول على قوام أغنى)

رشة ملح

ملعقة صغيرة زبدة طرية (اختياري لتحسين القوام)

طريقة عمل الجبنة الكريمي:-

في قدر على النار، سخنى الحليب حتى يبدأ في الغليان.

اضيفي الخل أو عصير الليمون وحركى بلطف، ستلاحظى أن الحليب بدأ ينفصل إلى خثارة وماء.

اتركيه يبرد قليلا ثم صفي الخليط باستخدام قطعة قماش نظيفة أو شاش، واضغطي لإزالة أكبر قدر من السائل.

ضع الخثارة في الخلاط، ثم أضيفي الكريمة، الملح، والزبدة (إذا رغبت)، ثم اخفقي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعى الجبنة في وعاء محكم الغلق واحفظيها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

يمكن إضافة الأعشاب أو الثوم البودرة لنكهة إضافية.

استخدميها كبديل للجبنة الكريمي التجارية في وصفات الحلوى أو الأطعمة المالحة.

طريقة عمل الجبنة الكريمي

ولعمل الجبن القريش

مكونات عمل الجبن القريش:

2 لتر لبن (يفضل لبن بقري طازج كامل الدسم)

1/2 كوب خل أبيض أو عصير ليمون

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل الجبن القريش:

في قدر على النار، سخنى اللبن حتى يصبح دافئ لكن لا يصل إلى الغليان (حوالي 80-85 درجة مئوية).

أطفئي النار، ثم أضيفي الخل أو عصير الليمون تدريجيا مع التقليب بلطف.

ستبدأ الخثرة (الجبن) في الانفصال عن الشرش (السائل الشفاف.

ضعى قطعة شاش نظيفة أو قماش قطني رقيق فوق مصفاة، واسكبى الخليط لتصفية الشرش، اتركيه لمدة 1-2 ساعة حتى يصفى تماما.

إذا رغبت، أضيفي رشة ملح للجبن وقلبى جيدا.

يمكنك تشكيل الجبن داخل الشاش على شكل قالب صغير، ثم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

يمكنك استخدام اللبن الجاموسي أو خليط من اللبن البقري والجاموسي.

يمكن تخزين الجبن القريش في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة 3-5 أيام.

لتحسين الطعم، يمكن إضافة قليل من الزبادي إلى اللبن قبل التسخين.

تعد الجبنة القريش مصدر ممتاز للبروتين ذي الجودة العالية، ويعتبر البروتين مكون أساسي في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، وهو ضروري للنمو الصحي والحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، ويمكن للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أو يسعون لبناء العضلات أن يستفيدوا بشكل خاص من تناول الجبنة القريش كجزء من نظامهم الغذائي.

من أهم مميزات الجبنة القريش أنها تحتوي على كمية قليلة من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بأنواع أخرى من الجبن، لذا فهي خيار جيد للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن أو المحافظة على وزنهم المثالي، ويمكن تناول الجبنة القريش كوجبة خفيفة أو كمكون في الوجبات الرئيسية دون الخوف من زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير.

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