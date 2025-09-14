الأحد 14 سبتمبر 2025
عصام كامل

باريس سان جيرمان يفوز على لانس بثنائية في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان، الفوز علي نظيره لانس،  بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي فريق باريس سان جيرمان باركولا في الدقيقتين 15 و51. 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لانس 

حراسة المرمى: شيفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي، زابارني، بيرالدو، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: زائير إيمري، كانج إن لي، فيتينيا

خط الهجوم: باركولا، جونزالو راموس، كفاراتسخيليا

موقف الفريقين  في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يحتل باريس سان جيرمان المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقاطة، في المقابل، يحتل فريق لانس المركز السابع برصيد 6 نقاط فقط. 

