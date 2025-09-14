تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي بالدوري الممتاز

حصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأحمر وإنبي في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي بالدقيقة 34.

وفي الدقيقة 27 خرج أحمد سيد زيزو من المباراة بسبب الإصابة، فيما شارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الوقت بدلا من الضائع قرر حكم الساحة طرد محمد الشناوي، بعد تدخله على مهاجم إنبي قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويكتفي بإعطائه بطاقة صفراء.

وسجل أحمد العجوز هدف تعادل إنبي في مرمى النادي الأهلي، بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل إنبي أمام الأهلي

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، في المقابل، يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.