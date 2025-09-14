ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

الدورى المصرى، تعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

تعرف على ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، في المقابل، يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي بالدقيقة 34.

وفي الدقيقة 27 خرج أحمد سيد زيزو من المباراة بسبب الإصابة، فيما شارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الوقت بدلا من الضائع قرر حكم الساحة طرد محمد الشناوي، بعد تدخله على مهاجم إنبي قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويكتفي بإعطائه بطاقة صفراء.

وسجل أحمد العجوز هدف تعادل إنبي في مرمى النادي الأهلي، بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الاسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الاسماعيلية نقطتان

