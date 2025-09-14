نجيب ساويرس يحسم موقفه من خوض انتخابات الأهلي ويعلق على قرار الخطيب (فيديو)

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، موقفه من خوض انتخابات رئاسة النادي الأهلي، بعد إعلان الكابتن محمود الخطيب عدم الترشح لظروف صحية.



وقال ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم:"أنا أهلاوي وأساعد أي شخص يدير النادي الأهلي، لكني مقدرش أدير النادي".

التفرغ شرط أساسي لإدارة النادي الأهلي

وأوضح ساويرس أنه لا يستطيع تولي رئاسة الأهلي، لأن الأمر يتطلب تفرغًا كاملًا، بينما هو مشغول بأعماله، ولا يملك الوقت الكافي لإدارة القلعة الحمراء.

كفاءات بديلة ومقترح بعودة محمود طاهر

وأكد ساويرس أن هناك كفاءات كثيرة قادرة على قيادة الأهلي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية عودة المهندس محمود طاهر مجددًا.

إشادة بالخطيب وحزن لرحيله

وأشار ساويرس إلى أن الكابتن محمود الخطيب أدى دورًا عظيمًا في رئاسة الأهلي، واصفًا إياه بالشخصية العظيمة التي تمس قلوب جماهير النادي.



وأضاف أن إعلان الخطيب عدم خوض الانتخابات أحدث حالة من الحزن بين الأهلاوية، نظرًا لصعوبة أن يملأ أحد مكانه بسهولة، لكن الأهلي يبقى ناديًا عريقًا يزخر بالكفاءات داخل مجلسه الحالي.

