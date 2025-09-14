محمد صلاح ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح إنجازا جديدا في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على بيرنلي اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.

وانفرد محمد صلاح بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين في منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف فوز ليفربول على بيرنلي في الدقيقة 90+5، ليصل إلى هدفه رقم 188 في منافسات الدوري الإنجليزي، وينفرد بالمركز الرابع تاريخيًا، متخطيًا آندي كول في قائمة الهدافين التاريخيين، بعدما كان الثنائي متساويًا بالرصيد نفسه من الأهداف.

قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آلان شيرر: 260 هدفا

2- هاري كين: 213 هدفا

3- واين روني: 208 أهداف

4- محمد صلاح: 188 هدفا

5- آندي كول: 187 هدفًا



محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول، لتحقيق الفوز على ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب "تيرف مور" ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

هدف محمد صلاح

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 5+90 صوبها محمد صلاح بنجاح ليحصد الريدز 3 نقاط غالية.

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

موقف ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي بالمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا أمام سندرلاند، وتعرض للهزيمة أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام وأخيرا ليفربول.

