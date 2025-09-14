السيارة التكنولوجية المتنقلة بالبحيرة تواصل تقديم خدماتها بقرى وادي النطرون

تواصل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمحافظة البحيرة تقديم خدماتها بقرى مركز وادي النطرون، حيث تمركزت اليوم بمنطقة العمارات السكنية بجوار مكتب الشهر العقاري، وشهدت توافد العديد من المواطنين للإستفادة من الخدمات المقدمة، وخاصةً كبار السن وذوي الهمم، في ظل حرص المحافظة على تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية دون عناء.

وتقدم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل جميع الخدمات المتاحة بالمراكز التكنولوجية الثابتة، ومنها تراخيص البناء بمختلف أنواعها، وبيانات صلاحية المواقع، وتراخيص المحال العامة، وتراخيص الإشغالات والإعلانات، إلى جانب خدمات سداد المديونيات والاستعلامات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وإستمرارًا لجهود المحافظة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أماكن تواجدهم، خاصةً في القرى البعيدة والمناطق النائية.





كما يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.