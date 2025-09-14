الأحد 14 سبتمبر 2025
السيارة التكنولوجية المتنقلة بالبحيرة تواصل تقديم خدماتها بقرى وادي النطرون

السيارة التكنولوجية
السيارة التكنولوجية المتنقلة تواصل خدماتها بالبحيرة، فيتو

تواصل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمحافظة البحيرة تقديم خدماتها بقرى مركز وادي النطرون، حيث تمركزت اليوم بمنطقة العمارات السكنية بجوار مكتب الشهر العقاري، وشهدت توافد العديد من المواطنين للإستفادة من الخدمات المقدمة، وخاصةً كبار السن وذوي الهمم، في ظل حرص المحافظة على تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية دون عناء.

 

وتقدم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل جميع الخدمات المتاحة بالمراكز التكنولوجية الثابتة، ومنها تراخيص البناء بمختلف أنواعها، وبيانات صلاحية المواقع، وتراخيص المحال العامة، وتراخيص الإشغالات والإعلانات، إلى جانب خدمات سداد المديونيات والاستعلامات.

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وإستمرارًا لجهود المحافظة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أماكن تواجدهم، خاصةً في القرى البعيدة والمناطق النائية.


 

كما يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.


 

