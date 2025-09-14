إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة البحيرة حملاتها المكثفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٧ لإزالة التعديات، وقد أسفرت جهود الحملات، التي تم تنفيذها أمس السبت، عن إزالة ١٦ حالة تعدٍ بإجمالي مساحة ١٣٥٣ مترا مربعا (أملاك دولة) و٥ حالات تعد على مساحة ٥٢٠ مترا مربعا (متغيرات مكانية).



وتشدد محافظة البحيرة على أن حملات الإزالة مستمرة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة السياسية وفرض الانضباط وسيادة القانون، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود الميدانية للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.