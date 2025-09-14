الأحد 14 سبتمبر 2025
محافظات

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ازالة حالات التعدي
ازالة حالات التعدي بالبحيرة، فيتو

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة البحيرة  حملاتها المكثفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٧ لإزالة التعديات، وقد أسفرت جهود الحملات، التي تم تنفيذها أمس السبت، عن إزالة ١٦ حالة تعدٍ بإجمالي مساحة ١٣٥٣ مترا مربعا (أملاك دولة) و٥ حالات تعد على مساحة ٥٢٠ مترا مربعا (متغيرات مكانية).
 

وتشدد محافظة البحيرة على أن حملات الإزالة مستمرة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة السياسية وفرض الانضباط وسيادة القانون، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.


 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود الميدانية للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون.

