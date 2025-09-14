انتظام المرور على الطريق الغربي بالفيوم بعد إزالة آثار حادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي في نطاق محافظة الفيوم، دتئرة مركز شرطة طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، كما توقفت حركة المرور علي الطريق قرابة ساعة كاملة.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الغربي في دائرة مركز شرطة طامية، ويوجد مصابون، فتوجهت على الفور قوة من مركز شرطة طامية، الي موقع البلاغ، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة في نهر الطريق، وإصابة 5 أشخاص بإصابات متوسطة وخطير، وتعطلت حركة المرور علي الطريق، ونقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير حركة مرورية علي جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

