الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتظام المرور على الطريق الغربي بالفيوم بعد إزالة آثار حادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي في نطاق محافظة الفيوم، دتئرة مركز شرطة طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، كما توقفت حركة المرور علي الطريق قرابة ساعة كاملة.

 انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الغربي في دائرة مركز شرطة طامية، ويوجد مصابون، فتوجهت على الفور قوة من مركز شرطة طامية، الي موقع البلاغ، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة في نهر الطريق، وإصابة 5 أشخاص بإصابات متوسطة وخطير، وتعطلت حركة المرور علي الطريق، ونقل المصابين الي  مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من  إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير حركة مرورية  علي جانبي الطريق.

تأجيل محاكمة شاب بتهمة إنهاء حياة والده والشروع في قتل والدته بالفيوم

اليوم، أولى جلسات محاكمة عامل أنهى حياة والده وشرع في قتل والدته بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة 5 اشخاص أصيب 5 أشخاص انقلاب سيارة سوزوكي حادث انقلاب سيارة سوزوكى غرفة عمليات شرطة النجدة محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مركز شرطة طامية مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار انقلاب سيارة محملة ببيض

انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار حادث تسبب في إصابة 5 أشخاص

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

انقلاب سيارة محملة أدوية على طريق الفيوم ـ القاهرة

انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ووقوع مصاب وشلل مروري

إصابة 19 شخصا في حادثين مختلفين بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads