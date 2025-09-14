غلق وإنذار 76 منشأة طبية خاصة خلال حملات رقابية مكثفة بالبحيرة

أجرت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، من خلال إدارة العلاج الحر، مرور وتفتيش على ١٥٠ منشأة طبية خاصة متنوعة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت تلك الحملات الرقابية بالبحيرة عن تنفيذ ٣٤ قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة، منها ٩ قرارات غلق تم تنفيذها بالفعل، و٢٥ قرارًا آخر جاري استكمال إجراءات تنفيذه، وتم توجيه ٤٢ إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض المخالفات البسيطة لتلافيها وتصحيح أوضاعها.

تحرير 5 محاضر خلال حملة رقابية على عدة منشآت طبية بالبحيرة

كما تم تحرير ٥ محاضر فض أختام وانتحال صفة طبيب، بالإضافة إلى فحص ٥ شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، هذا بجانب إصدار ٥ تراخيص تشغيل جديدة للمنشآت المستوفية للاشتراطات.



محافظ البحيرة تشدد على المتابعة الدورية للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية والفعالة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة لضمان الانضباط في الأداء، وفي إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص.

