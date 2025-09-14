قافلة طبية مجانية تتضمن 9 عيادات بقرية الطرفاية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار.

وقدمت القافلة خدماتها من خلال ٩ عيادات طبية متنقلة متنوعة التخصصات، حيث تم الكشف على ٩٠٩ مواطنين مجانًا في عيادات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، العظام، الأسنان.

الكشف المبكر عن الضغط والسكر خلال القافلة الطبية ضمن مبادرة افحص واطمن

كما شملت القافلة معمل دم، ومعمل طفيليات، وجهازي أشعة (عادية وسونار)، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن".

تقديم تقارير طبية لصرف العلاج مجانًا خلال القافلة الطبية

وشهدت القافلة تقديم خدمات صرف الدواء بالمجان من صيدلية القافلة، وكذا التثقيف الصحي للمواطنين وعمل تقارير طبية لصرف العلاج على نفقة الدولة وإعداد استمارات الإحالة للمستشفيات عند الحاجة.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ القوافل الطبية المجانية بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك بهدف تعزيز وصول الخدمات العلاجية للمناطق المحرومة وضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.

محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة تقديم الخدمات الطبية لجميع القرى والمراكز

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة الوصول بالخدمات الطبية المتميزة إلى كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

