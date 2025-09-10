الأنبا إيلاريون يرسم 92 شماسا للخدمة في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحيرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة والشهيد العظيم مارجرجس بالخصمة – مركز أبو المطامير.

وخلال الصلاة، رسم نيافة الأنبا إيلاريون ٩٢ شماسا للخدمة بـ الكنيسة، بينهم ٥٩ شماسًا برتبة إبصالتس (مرتل)، و٢٨ شماسًا برتبة أغنسطس (قارئ)، و٥ شمامسة برتبة إبيدياكون (مساعد شماس).

وتُعد هذه الزيارة الأولى لنيافة الأنبا إيلاريون لتلك الكنيسة، حيث كان في استقباله كاهنا الكنيسة القمص أبادير نصيف والقس منسي فوزي، في يوم مفرح للجميع.

البابا تواضروس يناقش مراحل تطور الخدمة في إيبارشية النمسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرزاة المرقسية، مجموعة من شباب وخدام إيبارشية النمسا، وذلك ضمن زيارتهم لمصرو التي استمرت أسبوعين، قدموا خلالها خدمات تعليمية وتنموية في بعض الكنائس بإيبارشيات برج العرب وحلوان وبني سويف، وكذلك في شبرا الشمالية والجنوبية.

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني خلال لقائه بالمجموعة، عن سعادته بلقائهم وبالخدمات التي قدموها، واستمع لانطباعاتهم عن الزيارة والخدمات، وكذلك رأيهم في تجربة الخدمة من خلال مكتب "HIGH" المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق الأكثر احتياجا في مصر، والمكتب الذي أُنشئ بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسمه "HIGH"، اختصارًا لعبارة "Hands in God’s Hand".

البابا تواضروس يرسل وفدا لروسيا للمشاركة في جلسات لجنة العلاقات بين الكنيستين المصرية والروسية

افتتحت في العاصمة الروسية موسكو جلسات لجنة العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس اللجنة التي أنشأها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيرل عقب لقائهما الأول عام 2014.

أول كنيسة قبطية رسمية في روسيا

بدأت الفعاليات بإقامة القداس الإلهي في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بموسكو، وهي أول كنيسة قبطية رسمية في روسيا، والتي تُعد إحدى أبرز ثمار التعاون بين الكنيستين، حيث كانت الكنيسة الروسية قد قدمت مبنى الكنيسة هديةً للكنيسة القبطية لخدمة أبنائها المقيمين في موسكو.

شارك في القداس نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس ورئيس لجنة العلاقات، إلى جانب نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن ورئيس الوفد الكنسي الحالي، ونيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، كما شارك نيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنجلوس، والراهب القس داود الأنطوني المشرف على الخدمة في موسكو، والقس أثناسيوس فتحي كاهن إيبارشية بني سويف.

وخلال الجلسات، استعرضت اللجنة أبرز إنجازاتها خلال العقد الماضي، والتي شملت تبادل الزيارات بين الوفود الكنسية والرهبانية، وتنظيم برامج للتعرف على الحياة الديرية في كل من مصر وروسيا، إلى جانب التعاون في مجالات الخدمة المجتمعية والثقافية والإعلامية.

يُذكر أن اللجنة أسهمت في حصول الكنيسة القبطية على اعتراف رسمي من السلطات الروسية، وهو ما أتاح لها تقديم خدمات رعوية للأقباط المقيمين هناك، فضلًا عن توطيد العلاقات الروحية بين الكنيستين. كما ساهمت في تنظيم لقاءات شبابية ومؤتمرات لاهوتية، بما يعكس عمق الروابط المتنامية بين الكنيستين المصرية والروسية في إطار من الصداقة والتعاون المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.