فرض كردون أمني حول المنزل المنهار في طنطا

فرض كردون أمني حول
فرض كردون أمني حول المنزل المنهار في طنطا(صور)

 أعلنت مديرية أمن الغربية، عن فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار بشارع السيد عبد اللطيف في طنطا.

حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف في الغربية

انهيار منزل قديم في طنطا دون إصابات

ولا تزال أعمال رفع الأنقاض جارية فيما جرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الانهيار في منزل قديم بشارع السيد عبد اللطيف في محافظة الغربية.

 

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بانهيار منزل قديم وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المارة ومنع أي تداعيات إضافية مع بدء رفع الأنقاض والتعامل مع آثار الانهيار.

وأكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، بينما تكبد صاحب المنزل وصاحب التاكسي خسائر مالية جسيمة.

وتكثف الأجهزة المختصة من جهودها لحصر التلفيات والكشف على المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية حفاظًا على أرواح المواطنين.

وبحسب شهود العيان فإن أجزاء من العقار المنهار سقطت على سيارة أجرة (تاكسي) كانت متوقفة أسفل العقار، ما ألحق بها خسائر مادية كبيرة فيما نجا السائق من الموت بأعجوبة.

 

