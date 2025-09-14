الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير خارجية قطر: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إرهاب دولة وعدوان على الوساطة

وزير خارجية قطر،
وزير خارجية قطر، فيتو

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة.

 

العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتكب أثناء استضافة الدوحة مفاوضات بشأن غزة

وركز خلال كلمته اليوم في اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لـ القمة العربية والمقرر عقدها غدًا، على إنه لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا إرهاب دولة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المتهور الغادر ارتكب أثناء استضافة الدوحة مفاوضات بشأن غزة، منوهًا إلى أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها.

الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته

وأكد  أن إسرائيل تعمل على إجهاض مسار التفاوض، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته.

وشدد على أن  المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة،  الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية. 

