بدأ وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، في الدوحة، اليوم الأحد، الاجتماع التحضيري الذي يسبق القمة العربية الإسلامية الطارئة، وذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مقرّات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

بدء الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المشاركين في القمة سيقررون خلالها مسار الرد، مشيرا إلى أن الدوحة لن تطلب من الشركاء الإقليميين في المنطقة الرد بطريقة معينة.

ومن المنتظر أن تناقش القمة مشروع قرار مقدمًا من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن انعقاد القمة في هذا التوقيت "له عدة معانٍ ودلالات"، أهمها أنه يعكس "التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر" في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لقادة حركة حماس.

ويشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في هذه الأثناء في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.