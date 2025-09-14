الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

بدء الاجتماع التحضيري
بدء الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، فيتو

بدأ وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، في الدوحة، اليوم الأحد، الاجتماع التحضيري الذي يسبق القمة العربية الإسلامية الطارئة، وذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مقرّات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

بدء الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المشاركين في القمة سيقررون خلالها مسار الرد، مشيرا إلى أن الدوحة لن تطلب من الشركاء الإقليميين في المنطقة الرد بطريقة معينة.

ومن المنتظر أن تناقش القمة مشروع قرار مقدمًا من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن انعقاد القمة في هذا التوقيت "له عدة معانٍ ودلالات"، أهمها أنه يعكس "التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر" في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لقادة حركة حماس.

 

ويشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في هذه الأثناء في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الهجوم الاسرائيلي إسرائيل القمة العربية الإسلامية الطارئة

مواد متعلقة

من اللاءات الثلاث إلى تحرير الكويت، هل تلحق نتائج قمة الدوحة بركب القرارات التي قلبت موازين العالم؟

محمود عباس قبل قمة الدوحة: أطالب بإجراءات رادعة وحازمة لمحاسبة إسرائيل

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads