بمشاركة مصر وإيران وتركيا، قطر تحتضن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الإسلامية

بمشاركة مصر وإيران وتركيا، يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة والتى تنطلق غدا الاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مباني سكنية في الدوحة

وسيناقش الاجتماع الوزاري بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مشروع قرار بشأن هجوم الإحتلال الإسرائيلي على دولة قطر، والذي سيعرض على القادة في الجلسة الرئيسية المقرر عقدها غدًا الاثنين، بحضور إيراني وتركي، حيث يركز البيان على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مبانٍ سكنية في الدوحة.

توافد وزراء الخارجية العرب إلى قطر

وبدأ توافد الوزراء العرب على الدوحة منذ أمس السبت وفي مقدمتهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الذي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة.

التطورات الأخيرة في المنطقة

ومن جانبه، كان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، قد أعلن أن الدوحة ستستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة، الاثنين، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة دلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

رسالة تضامن كامل مع دولة قطر

كما أكد المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية،، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة بعد غد الإثنين، تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر إزاء الاعتداء الغاشم، الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة مقرات سكنية خاصة بأعضاء المكتب السياسي لحماس في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال رشدي، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا: إن "انعقاد هذه القمة في دولة قطر يهدف بالأساس لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق والجبان على السيادة القطرية، باستهداف قادة حركة حماس على أراضي دولة قطر"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تعبر هذه القمة عن رسالة تضامن كامل من الدول العربية والإسلامية مع دولة قطر، والوقوف إلى جانبها في موقفها المدافع عن القانون الدولي والأعراف الدولية، التي تقضي منذ عهود طويلة بعدم استهداف الوسطاء أو المفاوضين.

تداعيات الموقف والخطوات الواجب اتخاذها لوقف انزلاق المنطقة

وأشار المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن القمة المرتقبة ستناقش تداعيات الموقف والخطوات الواجب اتخاذها لوقف انزلاق المنطقة بسبب سلوك الكيان الإسرائيلي العدواني، كما ينتظر أيضا من القمة مساندة دولة قطر في أية إجراءات تتخذها من أجل صون سيادتها والدفاع عنها، لافتا إلى أن القمة تمثل رسالة للعالم أيضا برفض العربدة الإسرائيلية وعدم القبول بمنطق شريعة الغاب في المنطقة. وشدد رشدي على ضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن لجم هذا السلوك الإسرائيلي المنفلت، الذي ينشر الحرائق في المنطقة دولة بعد أخرى، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط. واختتم المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحاته، بالإشارة إلى ضرورة وضع حد لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، مؤكدا أهمية على احترام القانون الدولي، والتحذير من سلوكيات الكيان الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.