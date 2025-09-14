المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية لـ فيتو: قمة الدوحة تحدد مسار التحرك الجماعي للتعامل مع تهديد الأمن القومي العربي

أكد المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة الإثنين، تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر مفادها أن (إن قطر ليست وحدها)، وأن الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له قطر وانتهاك سيادتها يعد انتهاكا على مفهوم الأمن القومى العربى.

الاستجابة العربية الإسلامية لهذا التهديد على نفس المستوى

وشدد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية فى تصريح خاص لـ فيتو، على ضرورة على أن تكون الإستجابة العربية الإسلامية لهذا التهديد على نفس المستوى وبشكل جماعى، مؤكدًا أن قمة الدوحة تعقد لبحث الخطوات القادمة للوقوف على الموقف وتحديد مسار التحرك بشكل جماعي من الدول العربية والإسلامية للتعامل مع هذا التهديد للأمن القومى والعربى.

حكومة الإحتلال تقود المنطقة إلى نفق مظلم من العنف والتوتر والصراع المستمر

وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية فى الدوحة تعد رسالة للعالم بأن حكومة دولة الإحتلال والتى تسيطر عليها المتطرفون تقود المنطقة إلى نفق مظلم من العنف والتوتر والصراع المستمر وأنه على العالم أن يضطلع بمسئوليته إزاء وقف آلة الحرب الإجرامية التى سار واضحًا أنها توسع رقعة الصراع بإستمرار لأهداف شخصية لقادة الاحتلال أو لتصرفات أيدلوجية بالغة التطرف لذلك المجتمع الدول عليه مسئولية لوقف هذا الجنون وأيضًا للحفاظ على هيكل وبنية النظام الدولي والتي تتأسس على القانون الدولي الذي يتعرض إلى انتهاك كبير جدًا من جانب دولة الاحتلال من خلال استهزائها بكل المبادئ والعهود بما في ذلك الأعراف منذ عهود طويلة والتى تقضى بعدم التعرض للوسطاء أو المفاوضين.

