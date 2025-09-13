السبت 13 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير والهجرة وشئون الخارجية المصرية بالخارج

توجه د. بدر عبد العاطي وزير والهجرة وشئون الخارجية المصرية بالخارج، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في الاجتماع، التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة لبحث العدوان على دولة قطر الشقيقة.

