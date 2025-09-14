إشادات دولية بالتجربة المصرية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة د. أيمن عاشور

وزير التعليم العالي يستعرض مسيرة الإنجازات أمام العالم.. والوزيرة السويدية تشيد بتطوير المنظومة وتمكين الفتيات فى مجالات الطب والعلوم



د. أيمن عاشور يجسد ريادة مصر التعليمية في محفل عالمي ويعزز مكانتها على خريطة الابتكار والبحث العلمي

في خطوة تعكس التقدير الدولي للنهضة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أشادت السيدة ماريا نيلسون، وزيرة الدولة السويدية للتعليم والبحث العلمي، بنجاح التجربة المصرية في هذا القطاع، وذلك خلال لقائها مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة والثلاثين من المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025)، الذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بمدينة جوتنبرج بالسويد.

وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة السويدية عن اهتمامها الكبير بالتجربة المصرية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال التعليم العالي، والآليات التي اعتمدت عليها مصر لتحقيق هذا التطور السريع والملموس. كما أبدت رغبة بلادها في تعزيز أوجه التعاون مع مصر، والاستفادة من خبراتها في تمكين الفتيات ودعم التحاقهن بمجالات الطب، والعلوم، والرياضيات، بما يعكس رؤية متقدمة نحو العدالة التعليمية والمساواة.

من جانبه، استعرض الدكتور أيمن عاشور خلال اللقاء أبرز ملامح التطوير التي يشهدها التعليم العالي في مصر، والتي شملت التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والدولية، ورفع كفاءة منظومة البحث العلمي، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية "مصر 2030".

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تنوع منظومة التعليم العالي في مصر، التي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية. وأوضح أن هذا التنوع يوفّر مسارات تعليمية متعددة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتمنح الطالب فرصًا مرنة لتحقيق طموحاته الأكاديمية والمهنية، كما ألقى الوزير الضوء على مبادرة "تحالف وتنمية"، التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز مساهمة الجامعات في دعم الابتكار والتطوير، بما يُلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعكس مشاركة الدكتور أيمن عاشور في هذا المحفل الدولي جهود الدولة المصرية بقيادته في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز مكانة مصر إقليميا ودوليا كوجهة رائدة في التعليم والابتكار.

