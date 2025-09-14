الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يكرم مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يكرم مدير عام مديرية التموين، فيتو

كرَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بمناسبة صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بندبها لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة من المستوى الوظيفي "العالية" بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة (صور)

تموين الإسماعيلية يضبط 25 طن سكر بدون ترخيص ويحرر 326 مخالفة تموينية

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارة مديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.  

تنفيذ أسواق اليوم الواحد ومبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"

قدم المحافظ شهادة تقدير ودرعًا تذكاريًّا إلى شيماء عمر؛ تقديرًا لمجهوداتها طوال الفترة الماضية في قطاع التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بجانب دورها الفعال في تنفيذ أسواق اليوم الواحد والتي بلغ عددها ١٥ سوقًا، وتنفيذ مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" لمدة ٨ أسابيع. 

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بتصعيد عدد من قيادات محافظة الإسماعيلية للمستوى الأعلى على مدار العام الجاري، مثل الدكتور حامد الأقنص رئيس هيئة الخدمات البيطرية، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، والعميد عمر الشافعي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية شيماء عمر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية أسواق اليوم الواحد مبادرة أسماك البلد لأهل البلد

مواد متعلقة

منشار كهربائي ينهي حياة شاب في الإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بوحدتي أبو جريش وأبو صوير

مهندس زراعي بالإسماعيلية يحذر من ظهور نبات غريب بتقاوي القطن (فيديو وصور)

الذهب الأبيض منور الحقول، بدء جني محصول القطن بالإسماعيلية ( فيديو وصور)

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads