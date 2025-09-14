منشار كهربائي ينهي حياة شاب في الإسماعيلية

لقى شاب في العشرينات من العمر مزرعة جراء تعرضه للإصابة من منشار كهربائى خلال عمله بمنطقة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع شاب بالإسماعيلية

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب جراء تعرضة للإصابة خلال عمله من منشار كهربائي كان يعمل به بمنطقة كوبري هاني بقرية الأبطال، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، عقب معاينة الشرطة للجثمان ويتكون تحت تصرف النيابة.





وتبين أن الشاب المتوفي يدعى عزت عبد الرحمن إبراهيم أحمد، يبلغ من العمر 22 عاما مقيم بقرية الشباب التابعة لقرية الأبطال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.