الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منشار كهربائي ينهي حياة شاب في الإسماعيلية

الاسعاف، فيتو
الاسعاف، فيتو

لقى شاب في العشرينات من العمر مزرعة جراء تعرضه للإصابة من منشار كهربائى خلال عمله بمنطقة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.   

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بوحدتي أبو جريش وأبو صوير

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة (صور)

إخطار بمصرع شاب بالإسماعيلية 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب جراء تعرضة للإصابة خلال عمله من منشار كهربائي كان يعمل به بمنطقة كوبري هاني بقرية الأبطال، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.   

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، عقب معاينة الشرطة للجثمان ويتكون تحت تصرف النيابة. 

 

وتبين أن الشاب المتوفي يدعى عزت عبد الرحمن إبراهيم أحمد، يبلغ من العمر 22 عاما مقيم بقرية الشباب التابعة لقرية الأبطال. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية القنطرة شرق قرية الابطال مصرع شاب بالقنطرة شرق

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بوحدتي أبو جريش وأبو صوير

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة (صور)

استعدادًا لاستقبال العام الدراسي، جهاز التطوير بالإسماعيلية يواصل أعماله بالمدارس والميادين (صور)

مقتل شاب في مشاجرة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وتورينو في الشوط الأول

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads