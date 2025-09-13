محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة بمنطقة نفق الثلاثيني، والذي تنفذه مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، بعد تكرار شكاوى كبار السن وذوي الهمم لصعوبة صعودهم لكوبري المشاة أعلى نفق الثلاثيني وتضررهم من تعطل مصعدي الكوبرى منذ أكثر من أربع سنوات.

رفع كفاءة المصعدين وكوبرى المشاة

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بالبدء فورًا في أعمال رفع الكفاءة وصيانة وإصلاح المصعدين، بالإضافة إلى رفع كفاءة كوبري المشاة؛ نظرًا لسوء حالته.

وشدد على الانتهاء من الأعمال وتشغيل المصعدين بحد أقصى آخر شهر سبتمبر الجاري، وبلغت قيمة الأعمال الإجمالية حوالي 5 ملايين جنيهًا.

تفقد غرفة تحكم نفق الثلاثيني

وتفقد محافظ الإسماعيلية، غرفة التحكم بنفق الثلاثيني وغرفة المحولات، كما قام بتجربة المصعدين بعد الانتهاء بالفعل من أعمال استكمال مهمات ولوحات وكابلات التشغيل الخاصة بالمصعدين، وجاري أعمال التشغيل التجريبي للمصعدين تحت إشراف مكتب استشاري متخصص؛ حفاظًا على جودة وكفاءة الأعمال المنفذة.

رفع كفاءة الدرج الخاص بكوبرى الثلاثيني

كما تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال رفع الكفاءة الخاصة بدرج وكوبري المشاة.

وأكد أكرم أنه متابع لشكاوى المواطنين المتعلقة بدرج المشاة والمصعدين، مشيرًا إلى أنه كلَّف مديرية الإسكان برفع كفاءة المصعدين وسلم المشاة، نظرًا لأهميتهم الحيوية في الربط بين حي أول وحي ثان لرفع العبء عن كاهل كبار السن وذوي الهمم.

موجهًا بالتعاقد مع أحد شركات الأمن المتخصصة لتنظيم الحركة بالمصاعد بالتنسيق مع الأحياء.

ودعى محافظ الإسماعيلية المواطنين بالحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير، والتي تستهدف في المقام الأول خدمة المواطنين.

كان ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، العميد أحمد أبوزيد مدير شرطة المرافق، العقيد محمد الشلقاني وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، وأمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

