أماكن ومواعيد انقطاع المياه في بلقاس ودكرنس بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه بمركز ومدينة بلقاس ودكرنس لمدة 8 ساعات غدا الاثنين، لقيام الشركة بأعمال ربط التوسعات الجديدة على المحطة القديمة بمرفق بلقاس.

اماكن ومواعيد انقطاع المياه ببلقاس غدا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلقاس في المواعيد التالية: غدا الاثنين من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 4.00 مساءا وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط التوسعات الجديدة على المحطة القديمة بمرفق بلقاس.

اماكن ومواعيد انقطاع المياه الثلاثاء

وانقطاع المياه بعد غدا الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 5:00 مساءا عن المناطق التالية: مدينة دكرنس و الوحدات المحلية بأشمون الرمان، دموه، نجير، كفر ابو ناصر، ديمشلت وذلك لأعمال ربط خطوط مياه رئيسية قطر 400 مم على 600 مم بدكرنس.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.