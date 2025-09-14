الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في بلقاس ودكرنس بالدقهلية

مياه الدقهلية، فيتو
أعلنت محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه بمركز ومدينة بلقاس ودكرنس لمدة  8 ساعات غدا الاثنين، لقيام الشركة بأعمال ربط التوسعات الجديدة على المحطة القديمة بمرفق بلقاس.

اماكن ومواعيد انقطاع المياه ببلقاس غدا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلقاس في المواعيد التالية: غدا الاثنين من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 4.00 مساءا وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط التوسعات الجديدة على المحطة القديمة بمرفق بلقاس.

اماكن ومواعيد انقطاع المياه الثلاثاء

وانقطاع المياه بعد غدا الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 5:00 مساءا عن المناطق التالية: مدينة دكرنس و الوحدات المحلية بأشمون الرمان، دموه، نجير، كفر ابو ناصر، ديمشلت وذلك لأعمال ربط خطوط مياه رئيسية قطر 400 مم على 600 مم بدكرنس.

وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

