غلق باب التسجيل لبطولة مهرجان الخيول بالشرقية غدا

قالت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية: إن غدًا الإثنين، سيتم غلق باب التسجيل للتقدم لبطولة جمال الخيل المقرر إقامتها يومي 1 و2 أكتوبر 2025، ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول الأصيلة في دورته الـ29.

البطولة مقتصرة على الخيول العربية

ويشترط أن تكون المشاركة في البطولة مقتصرة على الخيول العربية المصرية الأصيلة، سواء من الإناث أو الذكور، وتُقبل الخيول المسجلة ويُمنع تمامًا إشتراك الخيول المختلطة من السلالات المصرية والبولندية في بطولة الجمال.

رسوم الاشتراك 6000 جنيه

وأشارت مديرة الهيئة إلى أنه تم تحديد رسوم الاشتراك بمبلغ 6000 جنيه للحصان الواحد، شاملة الإيواء، مع ضرورة تقديم شهادة نسب صادرة من الهيئة الزراعية المصرية تحتوي على رقم ميكروشيب، أو شهادة تشبيه للخيول غير المثبت نسبها رسميًا، مع تقديم باسبور صادر من الهيئة الزراعية.

كما كشفت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة إلى أهمية الإفصاح عن أي أنساب غير مصرية في الخيول المشاركة، خصوصًا تلك التي تُسجل بشهادات تشبيه، حيث يحق لإدارة المهرجان استبعاد أي خيول يثبت وجود دماء غير مصرية في نسبها قبل أو بعد العرض، كما يتم فرض غرامة مالية على المالكين المخالفين، تتمثل في عدم رد قيمة الإشتراك في حال ثبوت عدم الشفافية بشأن نسب الخيل.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية الأصيلة والمُقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، يمثل أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية وأدرجته وزارة السياحة والآثار في أجندتها السياحية كمناسبة رياضية غير تقليدية تعكس التراث الشعبي الأصيل للبيئة الريفية للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المهرجان يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا تنفرد به محافظة الشرقية منذ سنوات طويلة، حيث يسهم في تنشيط السياحة الرياضية حيث يتضمن فعاليات متنوعة مثل بطولات أدب وجمال الخيول العربية وألعاب الفروسية، مما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية غير تقليدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.