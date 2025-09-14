الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي

تفقد توسعات مدرسة
تفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية لتفقد توسعات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بمدينة بلقاس، والتي أُنشئت بتكلفة إجمالية بلغت 12,5 مليون جنيه، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

جولة ميدانية لتفقد توسعات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي

وأوضح المحافظ أن التوسعات الجديدة تضم 19 فصلًا تعليميًا، ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 33 فصلًا، بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق بيئة تعليمية مناسبة.

تخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي بجميع مدارس المحافظة لتوعية الطلاب

وخلال جولته، وجّه "مرزوق"، وكيل وزارة التربية والتعليم بتخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي بجميع مدارس المحافظة لتوعية الطلاب بأهمية النظافة، والحفاظ على البيئة، وغرس روح الانتماء للوطن في نفوسهم منذ الصغر.

تعريف الطلاب بتاريخ محافظة الدقهلية وأعيادها القومية ورموزها الوطنية

كما شدد المحافظ على أهمية تعريف الطلاب بتاريخ محافظة الدقهلية وأعيادها القومية ورموزها الوطنية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن غرس هذه المعرفة في وجدان الطلاب يسهم في تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للمجتمع، موجها بعرض الفيلم الوثائقي للمحافظة بجميع المدارس.

العملية التعليمية لا تقتصر فقط على المباني والفصول، بل تشمل أيضًا رسائل تربوية وتوعوية

وأشار "مرزوق" إلى أن العملية التعليمية لا تقتصر فقط على المباني والفصول، بل تشمل أيضًا رسائل تربوية وتوعوية تسهم في بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، مؤكدًا أن ما تحقق من توسعات تعليمية يعكس التوجهات الوطنية نحو الارتقاء بالتعليم كركيزة أساسية للتنمية.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومحمد كمال مدير إدارة بلقاس التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتماء للوطن الهوية الوطنية العام الدراسي الجديد 2025 العام الدراسي الجديد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بلقاس في الدقهلية اول يوم دراسي جولة ميدانية محافظة الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

اليوم تأثيرات فلكية للقمر بالتربيع الثاني وهذا تأثيره على المد والجزر

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشراء عقارات وسيارات

صحة غزة: وحدة المختبرات وبنوك الدم بالمستشفيات تعاني نقصا شديدا في المحاليل

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وتورينو في الشوط الأول

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads