محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية لتفقد توسعات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بمدينة بلقاس، والتي أُنشئت بتكلفة إجمالية بلغت 12,5 مليون جنيه، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

جولة ميدانية لتفقد توسعات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي

وأوضح المحافظ أن التوسعات الجديدة تضم 19 فصلًا تعليميًا، ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 33 فصلًا، بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق بيئة تعليمية مناسبة.

تخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي بجميع مدارس المحافظة لتوعية الطلاب

وخلال جولته، وجّه "مرزوق"، وكيل وزارة التربية والتعليم بتخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي بجميع مدارس المحافظة لتوعية الطلاب بأهمية النظافة، والحفاظ على البيئة، وغرس روح الانتماء للوطن في نفوسهم منذ الصغر.

تعريف الطلاب بتاريخ محافظة الدقهلية وأعيادها القومية ورموزها الوطنية

كما شدد المحافظ على أهمية تعريف الطلاب بتاريخ محافظة الدقهلية وأعيادها القومية ورموزها الوطنية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن غرس هذه المعرفة في وجدان الطلاب يسهم في تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للمجتمع، موجها بعرض الفيلم الوثائقي للمحافظة بجميع المدارس.

العملية التعليمية لا تقتصر فقط على المباني والفصول، بل تشمل أيضًا رسائل تربوية وتوعوية

وأشار "مرزوق" إلى أن العملية التعليمية لا تقتصر فقط على المباني والفصول، بل تشمل أيضًا رسائل تربوية وتوعوية تسهم في بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، مؤكدًا أن ما تحقق من توسعات تعليمية يعكس التوجهات الوطنية نحو الارتقاء بالتعليم كركيزة أساسية للتنمية.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومحمد كمال مدير إدارة بلقاس التعليمية.

