رغم موقف مصر المشرف من أزمة قطر، لماذا تستمر الإخوان في تسخين مواقع التواصل ضد الدولة؟

رغم الأداء المميز للدبلوماسية المصرية في أغلب القضايا وخاصة الأزمات الأخيرة لاسيما الاعتداء على قطر، فإن محاولات ذباب الإخوان الإلكتروني لتشويه صورة مصر في الخارج والداخل، والتشكيك في مصداقية قراراتها واتجاهاتها، لا تتوقف.

والسؤال: ما الذي تريده الجماعة؟!، وكيف تستحوذ الإخوان على مساحات كبيرة من الفضاء الإلكتروني؟!، وما هي وسائل تمكينها من نشر كمية ضخمة من الشائعات حول الدولة وقراراتها ومصداقيتها؟!

أدوات الإخوان في تشويه مصر

لا يكتفي الإخوان بمنشورات فردية أو حسابات عابرة؛ بل تبني الجماعة حسابات رسمية وشبه رسمية، وصفحات مساندة، وقنوات فيديو، وكلها تروج لقصص ثابتة تتكرر بصيغة متغيرة، تعيد حكاية الحدث بطريقة آخرى، مثل منع احتجاج، أو محاكمة، أو حادث أمني، وبالتأكيد حكاية الجماعة ستبرزه بصيغة تسير في اتجاه أن هناك انتهاكات حكومية مستمرة.

وترصد أبحاث تحليل الشبكات أساليب ترويج الإخوان للشائعات، التي تعتمد بشكل أساسي على ما يعرف باسم «تقليد المصداقية» من خلال تصميم صفحات شبيهة بمنصات إخبارية، واستخدام فيديوهات قصيرة مترجمة، وإعادة تغذية المحتوى عبر شبكات تابعة في الخارج.

كما تستغل الإخوان من خلال مندوبيها داخل الشبكات التي لها تأثير واسع في العالم العربي والغربي لبث تقارير مطولة أو حوارات تعيد تعريف أي قضية بصيغة مضادة لرؤية الدولة المصرية، مع الحرص على استضافة شخصيات معارضة تسميهم «خبراء» يقدمون شهادات تنتشر بسهولة في وسائل الإعلام الغربية.

حملات تشكيك مستمرة ضد الدولة المصرية

وتطلق الجماعة أيضا حملات استهداف متزامنة، تتلخص في سلسلة منشورات ومقاطع قصيرة متزامنة، تهاجم صانع قرار لصنع «ترند» يعاد استثماره عبر صفحات المغتربين والحسابات المؤثرة، وتوثق تحقيقات أمنية وجود شبكات تضخ محتوى «منسق» لخدمة أهداف سياسية تخدم على الجماعة وأفكارها ومواقفها السياسية.

وعلى غير ما يتصور المواطن العربي، فالإخوان تركز بشكل أساسي على الجمهور الغربي والمؤسسات الدولية من خلال ترجمة المحتوى، وتكييف القصص الإخبارية والتغريدات على مواقع التواصل بما يلائم حساسية الجمهور الغربي تجاه حقوق الإنسان، وحرية تعبير.

كما تمد الإخوان المنظمات الحقوقية والصحفيين الأجانب بحملات معلوماتية مغلوطة، لبناء رواية مضادة للرواية الرسمية المصرية، ويشكل أفراد الجماعة خلايا إعلامية بالدول التي تستضيفها، تتسرب داخل مراكز إعلامية ومراكز دراسات، حتى تعطي شرعية للتقارير التي تصدرها ويصعّب على الدول المستهدفة تقييد انتشارها، بما يساهم في صنع رأي عام دولي معادي للحكومة المصرية.

إضعاف شرعية الحكم، هدف الإخوان التاريخي

ترغب الإخوان في إضعاف شرعية الحكم، ولها خبرة تاريخية عبر جميع أجيالها في ذلك، ورغم توظيف الإخوان للمنصات الرقمية وقواعد اللعبة الحديثة، لكن خبراء يؤكدون أن الأثر الحقيقي لسموم الإخوان لا تقاس بكمية التغريدات أو المشاهدات فقط، بل بمدى نجاحهم في إدخال رواية بديلة إلى غرف القرار الدولي، ومواجهة هذه الظاهرة يتطلب أدوات تقنية، ردودًا دبلوماسية سريعة، وشفافية معلوماتية تفرغ الرواية المضادة من غذائها.

