محافظ الإسكندرية يتابع أعمال ازالة التعديات على الطرق بسيدي جابر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال ازالة التعديات على الطرق

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، منطقة سيدي جابر في جولة مفاجئة بنطاق حي شرق بداية من كوبري كليوباترا وصولًا إلى شارع فوزي معاذ بمنطقة سموحة، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على إزالة كافة التعديات الواقعة على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمشاة، مع رفع مخالفات المقاهي والكافيهات التي استحوذت على الأرصفة، منوهًا إلى منح مهلة ٢٤ ساعة فقط للكافيهات لإزالة التعديات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار التعامل المنظم دون أي إجراءات مفاجئة أو عنيفة.

وحرص الفريق على الاستماع إلى شكاوى المواطنين، والتي تركزت حول الإزعاج الناتج عن بعض المحال التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الفجر، بالإضافة إلى استغلال بعض معارض السيارات للأرصفة المخصصة للمشاه.

وعلى الفور وجّه حي شرق بمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، ومراجعة أوضاع معارض السيارات وإلزامها بعدم التعدي على الأرصفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

وأصدر تعليماته بنقل موقف أتوبيسات النقل العام خلف محطة سيدي جابر إلى جراچ سيدي جابر، مع إعادة تنظيم طاقم العمل وزيادة عدد الرحلات لخدمة المواطنين بشكل أفضل، موجهًا بتوحيد الهوية البصرية للمحال وإزالة الأكشاك في شارع توت عنخ آمون، وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة كافة كابلات الكهرباء والإعلانات المخالفة للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار استكمال استراتيجية محافظة الإسكندرية لتخفيف الازدحام المروري من خلال رفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية، مع الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي والهوية البصرية لعروس البحر المتوسط.

