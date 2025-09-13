السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

صحة الشرقية نفذت "54595" زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية

 أكد  الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، استمرار الانتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة، حيث قاموا بتنفيذ ١٧٧٠زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة، منها  24  حالة لذوي الهمم.

صحة الشرقية تشمع مركزًا للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص ويديره طالب

الحالات المحولة للعلاج بالمستشفيات 

 كما تم إحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش، ليصل عدد الزيارات التى  تم تنفيذها على مدار 50 أسبوعًا لـ ٥٤٥٩٥ زيارة منزلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك من خلال 125 مركزًا طبيًا موزعًا على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.

كشف الاعتلال الكلوى وامراض الجهاز الهضمى 

وتم خلال هذة الزيارات تقديم حزمة من الخدمات الطبية ، تتضمن الكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان.

تقديم خدمات التثقيف الصحى 

 إضافة الى عمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.

المهندس حازم الاشممونى 

بدوره ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قيام الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ ٤٥٩٥ زيارة منزلية لتقديم  الرعاية الصحية  لكبار السن وذوي الهمم بالقرى والنجوع والعزب بنطاق محافظة الشرقية.

وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى أبو حماد المركزي في الفترة المسائية

العمل أيام الجمع والعطلات 

 وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، وهو ما يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية "كبار السن " التى  تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عامًا من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

