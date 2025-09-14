الأحد 14 سبتمبر 2025
رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

ديربي مانشستر، يلتقي مانشستر يونايتد اليوم الأحد مع نظيره مانشستر سيتي في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في ديربي من العيار الثقيل.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بايندر.

خط الدفاع: ليني يورو، ماتياس دي ليخت، لوك شاو.

خط الوسط: ديالو، كاسيميرو، كوبي ماينو، دورجو.

خط الهجوم: بريان مبيومو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 

وتقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD1.

ويتواجد مانشستر يونايتد بقيادة أموريم في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في أخرى وتعادل في مواجهة.

وعلي الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا  المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط، بعدما خسر مباراتين من أصل 3، وحقق الفوز في مباراة واحدة قبل ديربي الليلة.

