رسميا، مانشستر يونايتد يعلن رحيل أونانا إلى الدوري التركي

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، انتقال حارسه الكاميروني أندريه أونانا، إلى صفوف طرابزون سبور التركي، على سبيل الإعارة.

كما أصدر طرابزون سبور، بيانا رسميا، يؤكد فيه اتفاقه مع المان يونايتد، على استعارة أونانا حتى نهاية الموسم الحالي.  

وبحسب عدة تقارير صحفية، فإن الصفقة مجانية، فيما سيتكفل النادي التركي براتب الحارس الكاميروني كاملا، بل سيمنحه راتبا أعلى مما كان يتقاضاه داخل ملعب أولد ترافورد.


وكان أونانا انضم إلى الشياطين الحمر في صيف 2023، قادما من إنتر ميلان، ليشارك في 102 مباراة، لكنه فشل في تقديم أوراق اعتماده لدى المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ورغم إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا، إلا أن أندية البريميرليج لا زالت قادرة على إرسال لاعبيها للخارج، خاصة الدول التي لم تغلق الميركاتو بعد، مثل تركيا.

