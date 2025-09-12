سلمه والده للشرطة، معلومات عن المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نجح في القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وبحسب «NewYork Post»، فإن المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، يدعى "تايلر روبنسون" ويبلغ من العمر 22 عامًا وهو من سكان ولاية يوتا.

تحديد هوية تايلر روبنسون كمشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد تم تحديد هوية تايلر روبنسون كمشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك بعد أن أبلغ عنه والده.

وبحسب شبكة «BBC»، قال أحد أفراد عائلة روبنسون للمحققين أن تايلر روبنسون أصبح "أكثر ميلًا للسياسة" في السنوات الأخيرة، وأنه يتذكر حادثة وقعت مؤخرًا عندما حضر روبنسون لتناول العشاء قبل 10 سبتمبر، وذكر أن تشارلي كيرك كان قادمًا إلى جامعة وادي يوتا، وتحدث عن سبب عدم إعجابه به ووجهات نظره، وأن كيرك كان مليئًا بالكراهية وينشرها.

القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

وقال ترامب في مقابلة على الهواء مباشرة لشبكة «فوكس نيوز»: "بدرجة عالية من اليقين، أعتقد أننا قبضنا عليه.. شخص مقرب جد من المشتبه به هو من أبلغ السلطات عنه"، داعيا إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق الجاني في حال إدانته.

وفي وقت سابق، دعا ترامب أنصاره إلى الردّ بطريقة "لا عنفية" على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.

وقال الرئيس الجمهوري إنّ الراحل "كان يناضل من أجل اللاعنف. هذه هي الطريقة التي أودّ أن يردّ بها الناس" على اغتياله، مشيرا، من دون أيّ تفاصيل، إلى أنّ لديه "مؤشّرا" على دوافع مطلق النار.

نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا

وكانت الشرطة الفيدرالية أعلنت أنّها تتابع خيوطا عديدة في تحقيقاتها.

وتشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب والذي بات اليمين الأمريكي ينظر إليه كـ"شهيد"، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا، غربي الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.