ترامب عن اغتيال كيرك: نعاني انقساما داخليا والعنف السياسي يزيد تعقيد المشهد

نقلت شبكة NBC عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يأمل أن تتعافى البلاد بعد حادث اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، معتبرًا أن ما يحدث يكشف عمق الانقسام الداخلي.

انتقاد لليسار المتطرف

وبحسب ما نسبته الشبكة، أشار ترامب إلى أن اليسار المتطرف يمثل حاجزًا أمام أي مصالحة وطنية، مؤكدًا أن استمرار العنف السياسي سيزيد من تعقيد المشهد الأمريكي.

دعوة للوحدة بعد الصدمة

وأكد ترامب أن الحادث يمثل جرس إنذار بضرورة العودة إلى لغة الحوار، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى مرحلة جديدة من التعافي الوطني لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.

وقال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، أمس السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تصرَّف بمفرده.

وأوضح كوكس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "كل عنصر من الأدلة المتاحة لدينا حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيرًا إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.

