الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب عن اغتيال كيرك: نعاني انقساما داخليا والعنف السياسي يزيد تعقيد المشهد

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

نقلت شبكة NBC عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يأمل أن تتعافى البلاد بعد حادث اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، معتبرًا أن ما يحدث يكشف عمق الانقسام الداخلي.

 

انتقاد لليسار المتطرف

وبحسب ما نسبته الشبكة، أشار ترامب إلى أن اليسار المتطرف يمثل حاجزًا أمام أي مصالحة وطنية، مؤكدًا أن استمرار العنف السياسي سيزيد من تعقيد المشهد الأمريكي.

 

دعوة للوحدة بعد الصدمة

وأكد ترامب أن الحادث يمثل جرس إنذار بضرورة العودة إلى لغة الحوار، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى مرحلة جديدة من التعافي الوطني لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.

 

وقال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، أمس السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تصرَّف بمفرده.

 

وأوضح كوكس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "كل عنصر من الأدلة المتاحة لدينا حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيرًا إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى اغتيال تشارلي كيرك تشارلي كيرك الولايات المتحدة

مواد متعلقة

محلل سياسي يكشف دلالة اغتيال الناشط الأمريكي المتطرف تشارلي كريك

حاكم يوتا الأمريكية يكشف الدوافع الحقيقة للمتهم في اغتيال الناشط تشارلي كيرك

سلمه والده للشرطة، معلومات عن المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

ترامب يعلن القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads