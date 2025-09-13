أخبار الفن اليوم: وفاة أرملة سيد مكاوي، وأصالة تحيي حفلا في السعودية 24 سبتمبر، شيري عادل تفقد الذاكرة والشكوك تزداد بداخلها حول ماضيها بـ"ديجافو"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت أميرة مكاوي ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي عن وفاة والدتها.

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم.

تبدأ الفنانة ياسمينا العبد تصوير أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم يحمل اسم "كان يا مكان"، حيث حددت الشركة المنتجة مطلع الأسبوع المقبل لانطلاق التصوير بمدينة الأقصر، ويستغرق التصوير هناك أسبوعين قبل الانتقال إلى القاهرة لاستكمال المشاهد الداخلية للعمل.

تحيي المطربة أصالة نصري حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري، ويأتي الحفل ضمن سلسلة احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي رقم 95، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

تشهد أحداث مسلسل لينك وقوع خلافات بين الفنان سيد رجب والفنانة رانيا يوسف خلال أحداثه بسبب تعرضه للنصب أكثر من مرة عن طريق الإنترنت، ومحاولتها إخفاء الهاتف من أمامه كي لا يتعرض لعمليات النصب مرة اخرى.

قالت الفنانة هند حسني، التي شاركت في مرحلة طفولتها بمسرحية هالة حبيبتي بطولة الفنان فؤاد المهندس: إن الراحل لم يكن مجرد نجم عظيم، بل كان "أب ومعلم وقائد".





دارت أحداث حكاية "ديجافو" الحلقة الأولى، ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، حول مسك (شيري عادل) التي تظهر وهي في رحلة سفر مع زوجها الطبيب الجراح سيف (أحمد الرافعي) أثناء عودتهما من إجازة في إحدى المدن الساحلية بينما تظل ابنتهما الصغيرة تالا في المنزل برفقة عمتها هبة (هند عبدالحليم). وأثناء مكالمة فيديو مع ابنتهما، يقع حادث سير تدخل مسك على اثره المستشفى في حالة خطيرة بينما يُصاب سيف بإصابات طفيفة.

تصدر مسلسل ما تراه ليس كما يبدو قائمة الأعلى مشاهدة على منصتي “شاهد” و”Watch It” في مصر، وذلك تزامنًا مع عرض أولى حلقات حكاية ديجافو، أحدث حكايات العمل الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ انطلاقه.









وقع حادث غير متوقع بحفل فرقة الكيبوب SEVENTEEN بكورية الجنوبية، ما أسفر عن إصابة عدد من المعجبين.





