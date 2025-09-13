ياسمينا العبد تبدأ تصوير "كان يا مكان" الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة ياسمينا العبد تصوير أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم يحمل اسم "كان يا مكان"، حيث حددت الشركة المنتجة مطلع الأسبوع المقبل لانطلاق التصوير بمدينة الأقصر، ويستغرق التصوير هناك أسبوعين قبل الانتقال إلى القاهرة لاستكمال المشاهد الداخلية للعمل.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان نور النبوي وعدد من النجوم الشباب والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.

مسلسل ميد ترم

من جانب آخر بدأت منذ أيام الفنانة ياسمينا العبد تصوير أولى مشاهد مسلسل “ميد ترم”، والذي يتناول بعض الموضوعات الخاصة بالتعليم الجامعي.

المسلسل اجتماعي شبابي تدور أحداثه حول عدد من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم الشباب ومنهم ياسمينا العبد وجلا هشام وزياد ظاظا ويوسف رأفت ودنيا وائل، بجانب مواهب برنامج كاستنج أمنية باهي واسلام خالد ومريم كرم وميشيل مساك وسيف محسن، بالإضافة لعدد كبير من النجوم منهم هاني عادل وأحمد عزمي وعمرو صالح.

