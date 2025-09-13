إصابة عدد من الأشخاص بحفل فرقة SEVENTEEN بكوريا (فيديو)

السبت 13 سبتمبر 2025
وقع حادث غير متوقع بحفل فرقة الكيبوب SEVENTEEN بكورية الجنوبية، ما أسفر عن إصابة عدد من المعجبين.

وجاء هذا الحادث خلال الحفل الذي أقيم اليوم 13 سبتمبر في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، ضمن انطلاق جولتهم العالمية. الحفل، الذي شهد حضور أكثر من 29 ألف شخص، كان أول ليلة من أصل ليلتين.

وبينما كان الحفل يسير بشكل رائع واستمتع الجمهور بعروض الفرقة المذهلة، تحوّلت النهاية إلى كارثة. ففي ختام الحفل، تعطلت الألعاب النارية التي كانت مُعدة للانطلاق في السماء، وانحرفت لتنطلق مباشرة نحو الجمهور.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الحادث المروّعة، التي تسببت في إصابة العديد من المشجعين. حتى الآن، لم تصدر شركة بليديس إنترتينمنت، المسؤولة عن الفرقة، أي بيان رسمي حول الواقعة.

