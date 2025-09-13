السبت 13 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو"، انطلاق عرض حكاية ”ديجافو" الليلة

شيري عادل، فيتو
شيري عادل، فيتو

تنطلق الليلة أحداث سادس حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو التي تحمل اسم “ديجافو”.

تبدأ قناة DMC عرض الحكاية اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً.  

وتُعرض الحلقة عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، كما سينطلق عرض الحكاية عبر منصتي “شاهد” و“Watch It” في السابعة مساء.

طرح البوستر الرسمي لحكاية “ديجافو”

وتصدرت الفنانة شيري عادل وأبطال “ديجافو” البوستر الرسمي للحكاية والذي تم طرحه من قبل الشركة المنتجة.

الانتهاء من تصوير ديجافو

وكان فريق عمل حكاية ديجافو قد انتهى مؤخرا من التصوير، وحرص فريق العمل على الاحتفال بانتهاء التصوير وحرصوا كذلك على التقاط الصور التذكارية.

أبطال حكاية ديجافو

 وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو 

 تتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع،  تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

