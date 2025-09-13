نقابة المهن الموسيقية تنعي أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وفاة أرملة سيد مكاوي

وقالت النقابة في بيانها: لقد كانت السيدة الراحلة سندًا ورفيقة درب لأحد عمالقة فننا العظيم، وكان لها دور كبير فى حفظ إرثه ودعم مسيرته بكل حب ووفاء.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء إلى أسرة الموسيقار سيد مكاوي الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

و كانت قد أعلنت أميرة ابنة الفنان الراحل سيد مكاوى وفاة والدتها الفنانة التشكيلية زينات خليل، وذلك من خلال حسابها بموقع "فيس بوك".

حيث كتبت قائلة: "الحمد لله الذي لا يحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة زينات خليل علي".

وأضافت صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر، إنا لله وإنا إليه راجعون.

