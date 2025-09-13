بطلة مسرحية "هالة حبيبتي" تكشف كواليس العمل مع فؤاد المهندس

قالت الفنانة هند حسني، التي شاركت في مرحلة طفولتها بمسرحية هالة حبيبتي بطولة الفنان فؤاد المهندس: إن الراحل لم يكن مجرد نجم عظيم، بل كان "أب ومعلم وقائد".

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين أن لقب الأستاذ لم يأت من فراغ، فقد كان مدرسة متكاملة في الالتزام والفن واحترام الجمهور وزملاء العمل، وكان دائما أول الحاضرين قبل رفع الستار ويتابع أدق التفاصيل.

فؤاد المهندس

وأضافت أنه كانت هناك طقوس يومية يحرص عليها الفنان الراحل فؤاد المهندس مع فريق العمل، حيث كانوا يقرأون القرآن معا قبل بداية العرض، ويتابع التفاصيل من داخل المسرح طوال الوقت.

وتابعت الفنانة هند حسني إن أجمل ما تتذكره من طفولتها على خشبة المسرح مع الفنان فؤاد المهندس هو اهتمامه بالأطفال، قائلة: كان بيجيب لينا كلنا كأطفال حاجات حلوة كل يوم من محل قصاد المسرح، ويدخل علينا في الكواليس يطمن علينا واحد واحد، ولو حد تعبان أو غايب كان يسأل عليه وكأنه أب لينا.

