وفاة أرملة سيد مكاوي وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة غدا

أعلنت أميرة مكاوي ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي عن وفاة والدتها.

وكتبت أميرة في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الحمد لله الذي لا يحمد سواه.. راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

موعد صلاة الجنازة

أضافت: توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة زينات خليل علي، صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.