ثقافة وفنون

وفاة أرملة سيد مكاوي وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة غدا

سيد مكاوي، فيتو
سيد مكاوي، فيتو

أعلنت أميرة مكاوي ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي عن وفاة والدتها.

 

وكتبت أميرة في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الحمد لله الذي لا يحمد سواه.. راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

 

موعد صلاة الجنازة

أضافت: توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة زينات خليل علي، صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر.

