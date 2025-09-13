سبب إلغاء تيفو الهلال السعودي في مباراته ضد القادسية (فيديو)

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب إلغاء التيفو الذي كان من المقرر أن ترفعه جماهير الهلال خلال مباراة فريقها أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت عدة تقارير قد أكدت في الساعات الأخيرة أن جماهير الهلال لن تتمكن من رفع التيفو الذي تم تجهيزه قبل المباراة أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن جماهير الهلال السعودي قررت إلغاء رفع التيفو في مباراة القادسية، بسبب الإقبال الضعيف على تذاكر اللقاء المرتقب بين الفريقين في المملكة آرينا.

ضعف الإقبال الجماهيري يتسبب في إلغاء تيفو الهلال ضد القادسية

وتعد مواجهة الهلال ضد القادسية أبرز مواجهات الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي، حيث إن الفريقين قد دعما صفوفهما بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي المنصرم، كما أن الفريقين ينافسان على تحقيق اللقب.

