السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 15 عاما لشقيقين بتهمه الاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لشقيقين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدرها 200 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة متنوعة شملت الحشيش وأقراص كلونازيبام المخدرة، بقصد الاتجار والترويج، ومحاولة إدخالها إلى مركز للإصلاح الجغرافي بالمخالفة للقانون، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

مدير إدارة تعليمية يشارك في تقليم أشجار إحدى مدارس القليوبية

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

المشدد 15 عام لشقيقين بتهمه الاتجار في المخدرات بالقليوبية 
 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.



أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إسلام إ ع ن"- السن ۳۳ - محاسب - مقيم ش الجلاء المنشية الجديدة - أول شبرا الخيمة، و"أحمد إ ع ن" - السن ۳۹ - عامل مقيم مساكن الزاوية الحمراء - القاهرة - في الجناية رقم ٢٩٢٦ لسنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٦٦٨ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢/١٤ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 المتهم الأول: أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بغير قصدي الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وأشار أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا كلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين، وكان ذلك بغير قصدي الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وإستطرد أمر الإحالة أنه حاول أن يدخل في مركز الإصلاح الجغرافي جوهر الحشيش وكلونازيبام المخدرين علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة المراكز الإصلاح الجغرافي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني: حاز جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أنه حاز جوهرًا مخدرًا (كلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيبين) وكان ذلك بغير قصدي الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية قسم اول شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

احتفالا بعيد الفلاح، محافظ القليوبية يدشن لقاءً أسبوعيا مع المزارعين

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads