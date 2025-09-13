المشدد 15 عاما لشقيقين بتهمه الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لشقيقين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدرها 200 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة متنوعة شملت الحشيش وأقراص كلونازيبام المخدرة، بقصد الاتجار والترويج، ومحاولة إدخالها إلى مركز للإصلاح الجغرافي بالمخالفة للقانون، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 15 عام لشقيقين بتهمه الاتجار في المخدرات بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.





أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إسلام إ ع ن"- السن ۳۳ - محاسب - مقيم ش الجلاء المنشية الجديدة - أول شبرا الخيمة، و"أحمد إ ع ن" - السن ۳۹ - عامل مقيم مساكن الزاوية الحمراء - القاهرة - في الجناية رقم ٢٩٢٦ لسنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٦٦٨ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢/١٤ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المتهم الأول: أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بغير قصدي الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وأشار أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا كلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين، وكان ذلك بغير قصدي الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وإستطرد أمر الإحالة أنه حاول أن يدخل في مركز الإصلاح الجغرافي جوهر الحشيش وكلونازيبام المخدرين علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة المراكز الإصلاح الجغرافي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني: حاز جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أنه حاز جوهرًا مخدرًا (كلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيبين) وكان ذلك بغير قصدي الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.