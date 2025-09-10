الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفالا بعيد الفلاح، محافظ القليوبية يدشن لقاءً أسبوعيا مع المزارعين

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

احتفالًا بعيد الفلاح المصري الـ73، أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم جولة ميدانية بعدد من المنشآت الزراعية بقرى شبلنجة ومنية السباع التابعة لمركز بنها، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، والمهندس وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.

خلال لقائه بالمواطنين، محافظ القليوبية يوجه بسرعة فحص طلبات ذوي الهمم

بتخفيضات 30%، محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا مدارس" بشبرا الخيمة

المحافظ يتفقد منشآت زراعية ويطلق لقاءً أسبوعيًا مع المزارعين

وفي مستهل الجولة، قدّم  محافظ القليوبية التهنئة لجميع الفلاحين والمزارعين، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل لخدمة الفلاح وتوفير ما يلزمه من دعم ورعاية. 

كما أعلن عن عقد لقاء أسبوعي خاص بالمزارعين والفلاحين على غرار اللقاء المفتوح مع المواطنين، للاستماع المباشر إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدأت الجولة بقرية شبلنجة، حيث تفقد المحافظ الصوب الزراعية لإنتاج شتلات الخضروات على مساحة 1.5 فدان، وأشاد بجودة الشتلات المنتجة من الكرنب، الباذنجان، الخس والطماطم، مؤكدًا على خبرة المزارعين وكفاءتهم. 

وخلال لقائه بعدد منهم، استمع المحافظ إلى أبرز التحديات المتعلقة بتوفير الأسمدة والمخصبات، مشيرًا إلى أنه يتابع هذا الملف شخصيًا، وأن لجان الحوكمة تراقب عملية التوزيع لضمان العدالة وتلبية احتياجات الفلاحين.

وتفقد المحافظ ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة 500 طن، والتي توفر أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تصدير منتجات زراعية مثل المانجو والفراولة والبطاطس، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.

وفي نفس القرية، زار المحافظ معمل تفريخ دواجن بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف كتكوت شهريًا، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل الإنتاج، ووجّه بالتوسع في حجم النشاط لتعزيز الإنتاج المحلي.

واستكمل المحافظ جولته بقرية منية السباع، حيث تفقد مصنع أعلاف الدواجن والماشية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل التصنيع، بدءًا من فحص المكونات في المعامل، وصولًا إلى إنتاج أنواع مختلفة تناسب كافة الأعمار بمستويات بروتين متنوعة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على التزامه الكامل بدعم الفلاحين، معلنًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء مشروعات لإنتاج "البيتموست" المستخدم في زراعة الشتلات، إلى جانب مصنع لإنتاج قوالب واسطمبات الزراعة من الفلين، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ويعزز قدرات المزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مديرية الزراعة بالقليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

خلال لقائه بالمواطنين، محافظ القليوبية يوجه بسرعة فحص طلبات ذوي الهمم

بتخفيضات 30%، محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا مدارس" بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية

محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads