السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير إدارة تعليمية يشارك في تقليم أشجار إحدى مدارس القليوبية

مدير ادارة يشارك
مدير ادارة يشارك في تقليم الاشجار بمدرسة بالقليوبية، فيتو

شارك مدير إدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية بنفسه، في تقليم أشجار إحدى المدارس أثناء جولته لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

محافظ القليوبية يتابع تركيب الهيكل المعدني لكوبري مشاة مجمع المدارس بالعصار

من جانبه، أكد مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية أطلقت حملة لتشجير المدارس، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب، من خلال دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية وتنظيم حملات تشجير موسعة.

وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مدارس المحافظة، بالتوازي مع تنظيم ندوات توعوية لتعريف الطلاب بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال هذه المبادرة إلى غرس السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتنمية ثقافة التشجير لدى الطلاب، مؤكدًا أن الأشجار داخل المدارس ليست مجرد منظر جمالي بل شرط أساسي لخلق بيئة تعليمية جاذبة وصحية، توفر الظل وتقلل الحرارة وتنتج الأكسجين النقي، بما يحفّز الطلاب على الإبداع والنمو السليم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة قليوب التعليمية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه مدير ادارة قليوب التعليمية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

محافظ القليوبية يتابع تركيب الهيكل المعدني لكوبري مشاة مجمع المدارس بالعصار

محافظ القليوبية يتابع تطوير ممشى أهل مصر ببنها وكورنيش النيل بالقناطر

المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بمقاومة السلطات في القليوبية

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads