مدير إدارة تعليمية يشارك في تقليم أشجار إحدى مدارس القليوبية

شارك مدير إدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية بنفسه، في تقليم أشجار إحدى المدارس أثناء جولته لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، أكد مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية أطلقت حملة لتشجير المدارس، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب، من خلال دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية وتنظيم حملات تشجير موسعة.

وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مدارس المحافظة، بالتوازي مع تنظيم ندوات توعوية لتعريف الطلاب بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال هذه المبادرة إلى غرس السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتنمية ثقافة التشجير لدى الطلاب، مؤكدًا أن الأشجار داخل المدارس ليست مجرد منظر جمالي بل شرط أساسي لخلق بيئة تعليمية جاذبة وصحية، توفر الظل وتقلل الحرارة وتنتج الأكسجين النقي، بما يحفّز الطلاب على الإبداع والنمو السليم.



