تعليم الجيزة: تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون تأخير

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعة أعمال الصيانة والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبرعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ووكيلي المديرية سهير عبد الرحمن ومحمد فايز.

وتفقد مديري الإدارات التعليمية عددا من المدارس التابعة للمديرية، حيث تم متابعة أعمال الصيانة البسيطة في الفصول الدراسية والمنشآت التعليمية، إضافة إلى دهان واجهات المدارس ورفع كفاءة المنصات والساحات.

تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون تأخير

وخلال الزيارات الميدانية شددت قيادات المديرية على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون تأخير، وأكدت أهمية الانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تساعد الطلاب على التفوق والتحصيل الدراسي.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على متابعة الاستعدادات أولًا بأول، وتوفير جميع الإمكانات التي تساهم في نجاح العملية التعليمية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

