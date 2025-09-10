الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة: تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون تأخير

تفقد الفصول
تفقد الفصول
ads

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعة أعمال الصيانة والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبرعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ووكيلي المديرية سهير عبد الرحمن ومحمد فايز.

وتفقد مديري الإدارات التعليمية عددا من المدارس التابعة للمديرية، حيث تم متابعة أعمال الصيانة البسيطة في الفصول الدراسية والمنشآت التعليمية، إضافة إلى دهان واجهات المدارس ورفع كفاءة المنصات والساحات.

تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون تأخير

وخلال الزيارات الميدانية شددت قيادات المديرية على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون تأخير، وأكدت أهمية الانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تساعد الطلاب على التفوق والتحصيل الدراسي.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على متابعة الاستعدادات أولًا بأول، وتوفير جميع الإمكانات التي تساهم في نجاح العملية التعليمية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعداد للعام الدراسي الجديد الإدارات التعليمية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الكتب المدرسية تسليم الكتب المدرسية للطلاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرى الادارات التعليمية مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

القومي للبحوث: 200 منتج مبتكر يدعم خطة التصنيع المحلي في مبادرة "بديل المستورد"

ضبط 3 أطنان برجر وسجق ولحوم فاسدة بالهرم

بأسعار مخفضة، تجهيزات ضخمة لافتتاح معرض "أهلا مدارس" بالبدرشين (صور)

أخبار مصر اليوم: انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين والنيل الدولية.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بعد شكاوى المواطنين، حملات مكثفة لضبط منظومة السرفيس بفيصل والطالبية

تجهيز معرض أهلًا مدارس بإمبابة لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

أقل من الفجالة بـ50%، محافظ الجيزة يتفقد معرض «أهلا مدارس» بحي جنوب (فيديو)

نائب محافظ الجيزة تبحث تكثيف الفحوصات والعلاج الدوري للدواب بمنطقة الأهرامات

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads