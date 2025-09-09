الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
تجارة المنوفية تستقبل الطلاب المتقدمين بالورود (صور)

استقبلت كلية التجارة بجامعة المنوفية، طلابها الجدد المتقدمين بالفرقة الأولى، بالورود للترحيب بهم فى بداية رحلتهم الجامعية.

القاصد يستقبل فريق التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي 

واستقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور حسام يسري رئيس فريق التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط وفريق تقييم جائزة جامعة المنوفية للتميز الحكومي، وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة التميز الداخلى بالجامعة وتقييم الملفات المقدمة من كليات الجامعة المختلفة.


وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على أن الجامعة تعزز أهمية التميز الحكومي بين كليات الجامعة لنشر ثقافة التميز المؤسسي لإعداد وتأهيل جهاز إداري كفء داخل الجامعة وكلياتها قادر على التنافسية لفئة جوائز التميز الحكومي والتفكير خارج الصندوق وخاصة فيما يرتبط بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

