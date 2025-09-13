مصدر بالأهلي: الخطيب سلم ملفات الكرة بالكامل إلى هذا الثنائي

قال مصدر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بتسليم ملفات الكرة بالكامل إلى الثنائي “محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي ووليد صلاح الدين مدير الكرة”، وذلك بعد قرار رفضه خوض الانتخابات القادمة ومع اعتذاره عن عدم استكمال الدورة الحالية، حيث أبلغ يوسف ووليد صلاح بالرحيل وتوليهما مهمة الإشراف على فريق الكرة.

ويواصل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاتهم الودية لبحث أزمة اعتذار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء القادمة وإقناعه بالعدول عن قراره.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا بشأن قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالاعتذار عن عدم خوض الانتخابات المقبلة للأحمر.

وجاء بيان مجلس إدارة الأهلي كالتالي: “طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن الكابتن محمود الخطيب، الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج”.

وواصل: “والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينًا للصندوق ونائبًا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة”.

وأضاف: “ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية”.

وقال: “وإذ يؤكد المجلس على الحق الكامل للكابتن محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيًا له الشفاء العاجل.. لكن في ذات الوقت”.

واختتم البيان: “يرفض المجلس ابتعاد الكابتن محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره”.

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

وقال: “مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن من منطلق حرصي على النادي ومصلحته، ومن منطلق حرصي على صحتي، أنني لن أترشح مجددًا، مكتفيًا بما قضيت من سنوات، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة هي مرحلة كاملة للمشاركة بالرأي أو المشورة، وليس لتولي أي موقع إداري جديد”.

وأضاف: “في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية القادمة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا، أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

