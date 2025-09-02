ميدو يفتتح الموسم الجديد من "أوضة اللبس" على النهار

عاد الإعلامي الرياضي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو بموسم جديد من برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار.

وتحدث ميدو في أولى حلقات البرنامج عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بين الثلاثي: الأهلي، والزمالك، وبيراميدز.

قال ميدو إن الدوري هذا الموسم ليس مضمونا للأهلي أو الزمالك، وبيراميدز سيكون منافس شرس على اللقب مثل الموسم الماضي.

برنامج أوضة اللبس

كانت قناة النهار نظمت مؤخرا مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن انطلاق موسم ثاني من برنامج “أوض اللبس” وحضر المؤتمر أحمد حسام ميدو، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قناة النهار، ومحمد هاني رئيس القناة.

