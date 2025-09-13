ما هو الملف الوحيد الذي يتابعه الخطيب بعد التنحي؟ مصدر بالأهلي يكشف

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الذي تقدم مؤخرا باعتذار رسمي عن عدم خوض الانتخابات القادمة ترك جميع ملفات الكرة باستثناء ملف واحد مازال يتابعه يوميا.

أضاف المصدر أن هذا الملف خاص بالتعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد لفريق الكرة حيث يبقى الملف الوحيد الذي أوصى الخطيب بضرورة الرجوع إليه قبل حسمه خاصة وأنه يرغب في استقدام مدرب أجنبي كبير لقيادة الفريق الفترة المقبلة.

ويواصل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاتهم الودية اليوم السبت، لبحث أزمة اعتذار الخطيب عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء القادمة، وإقناعه بالعدول عن قراره.

من ناحية أخرى يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة إنبي غدا، حيث يدخل الفريق معسكر مغلق الليلة استعدادا لمباراة الفريق البترولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد على استاد المقاولون العرب، والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

وينقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

