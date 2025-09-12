مدير البحث الجنائي ببني سويف يسدد ديون 3 غارمين ويعيد حريتهم

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، مبادرة إنسانية لاقت إشادة واسعة، بعدما فاجأ اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، الضباط والأفراد خلال زيارته لمركز شرطة ببا جنوب المحافظة، بسداد المبالغ المستحقة على ثلاثة سجناء محبوسين على ذمة قضايا ديون، ليعيد لهم حريتهم من جديد.

مدير البحث الجنائي ببني سويف يسدد ديون 3 غارمين

وخلال الزيارة التفقدية التي أجراها اللواء الخولي مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف، لمركز شرطة ببا، بادر بسداد المبالغ المالية المستحقة على الغارمين الثلاثة من ماله الخاص، وذلك تقديرًا للظروف الاجتماعية والإنسانية التي يمرون بها، ولتخفيف المعاناة عن أسرهم التي عانت لفترة طويلة بسبب غياب عائلهم خلف القضبان.

وقام مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف، بتكليف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ببا بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السجناء الثلاثة، وفق القواعد المنظمة، بما يضمن عودتهم إلى أسرهم في أسرع وقت ممكن.

هذه اللفتة الإنسانية لاقت صدى واسعًا بين الضباط والأفراد الذين حضروا الموقف، وبتداولها على صفحات السوشيال ميديا، لاقت أيضًا تفاعلًا إيجابيا من المتابعين الذي أكدوا أن ما قام به مدير الجنائي ببني سويف، يجسد رسالة الأمن في بعدها الإنساني والاجتماعي، ويعكس حرص جهاز الشرطة على أن يكون سندًا للمجتمع، ليس فقط في تطبيق القانون وحماية المواطنين، وإنما أيضًا في المواقف التي تحتاج إلى روح التكافل والدعم الإنساني.

اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي ببني سويف

من جانبه، رفض اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي ببني سويف، التعليق على الواقعة أو التطرق لأية تفاصيل بشأنها، مبررًا ذلك أن الموضوع إنساني بينه وبين الله، ولا يرغب في التحدث عنه.

