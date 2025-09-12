الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير البحث الجنائي ببني سويف يسدد ديون 3 غارمين ويعيد حريتهم

اللواء محمد الخولي،
اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، مبادرة إنسانية لاقت إشادة واسعة، بعدما فاجأ اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، الضباط والأفراد خلال زيارته لمركز شرطة ببا جنوب المحافظة، بسداد المبالغ المستحقة على ثلاثة سجناء محبوسين على ذمة قضايا ديون، ليعيد لهم حريتهم من جديد.

مدير البحث الجنائي ببني سويف يسدد ديون 3 غارمين 

وخلال الزيارة التفقدية التي أجراها اللواء الخولي مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف، لمركز شرطة ببا، بادر بسداد المبالغ المالية المستحقة على الغارمين الثلاثة من ماله الخاص، وذلك تقديرًا للظروف الاجتماعية والإنسانية التي يمرون بها، ولتخفيف المعاناة عن أسرهم التي عانت لفترة طويلة بسبب غياب عائلهم خلف القضبان.

وقام مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف، بتكليف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ببا بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السجناء الثلاثة، وفق القواعد المنظمة، بما يضمن عودتهم إلى أسرهم في أسرع وقت ممكن.

هذه اللفتة الإنسانية لاقت صدى واسعًا بين الضباط والأفراد الذين حضروا الموقف، وبتداولها على صفحات السوشيال ميديا، لاقت أيضًا تفاعلًا إيجابيا من المتابعين الذي أكدوا أن ما قام به مدير الجنائي ببني سويف، يجسد رسالة الأمن في بعدها الإنساني والاجتماعي، ويعكس حرص جهاز الشرطة على أن يكون سندًا للمجتمع، ليس فقط في تطبيق القانون وحماية المواطنين، وإنما أيضًا في المواقف التي تحتاج إلى روح التكافل والدعم الإنساني.

اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي ببني سويف
اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي ببني سويف

من جانبه، رفض اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي ببني سويف، التعليق على الواقعة أو التطرق لأية تفاصيل بشأنها، مبررًا ذلك أن الموضوع إنساني بينه وبين الله، ولا يرغب في التحدث عنه.

تحرير 379 محضرًا صحيًا في حملات على المنشآت الغذائية ببني سويف

بسبب وجبة أرز ولحمة وبطاطس، إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

إزالة 555 حالة تعد في حملات المرحلة الثانية من الموجة 27 ببني سويف

قافلة طبية شاملة تعالج 2300 حالة مجانا بقرية غياضة في بني سويف

محافظ بني سويف يؤكد جاهزية المدارس لتطبيق نظام شهادة البكالوريا

لجنة لبحث توصيل الصرف الصحي لقرى أبو سليم ببني سويف

إجراءات عاجلة ضد الإعلانات العشوائية والمخالفة بشوارع بني سويف

العُمرة جائزة كبرى، الرياض تُكرم 1200 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

قافلة صحة بني سويف تقدم 3 آلاف خدمة مجانية لأهالي قرية جبل النور

الدرَّاسة فصلت رأسها عن جسدها، ماكينة زراعية تنهي حياة ربة منزل ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

تحرير 379 محضرًا صحيًا في حملات على المنشآت الغذائية ببني سويف

بسبب وجبة أرز ولحمة وبطاطس، إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

إزالة 555 حالة تعد في حملات المرحلة الثانية من الموجة 27 ببني سويف

قافلة طبية شاملة تعالج 2300 حالة مجانا بقرية غياضة في بني سويف

محافظ بني سويف يؤكد جاهزية المدارس لتطبيق نظام شهادة البكالوريا

لجنة لبحث توصيل الصرف الصحي لقرى أبو سليم ببني سويف

إجراءات عاجلة ضد الإعلانات العشوائية والمخالفة بشوارع بني سويف

العُمرة جائزة كبرى، الرياض تُكرم 1200 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

في ظهورها الإعلامي الأول، جودي أحمد سعد تقتحم استوديو منى الشاذلي بطريقة مفاجئة (فيديو)

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads