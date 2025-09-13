وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الحساسة في فترة ما بين الفصول

وصفات للبشرة الحساسة، تُعد البشرة الحساسة من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية خاصة، خصوصًا في الفترات الانتقالية بين الفصول.





ومع الانتقال من فصل الصيف إلى الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، ويقلّ معدل الرطوبة في الجو، ما يجعل الجلد أكثر عرضة للجفاف والتهيج والاحمرار.



وإذا كانت البشرة بطبيعتها حساسة، فإنها تتأثر بشكل أكبر بتقلبات الطقس، وتصبح الحاجة إلى وصفات طبيعية لطيفة وفعالة أمرًا لا غنى عنه للحفاظ على توازنها وصحتها.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة الحساسة في الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف تحتاج إلى توازن بين استخدام الوصفات الطبيعية اللطيفة وتطبيق روتين يومي يحمي البشرة من الجفاف والتهيج.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الحساسة



وتقدم خبيرة العناية بالبشرة، فيما يلي مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للعناية بالبشرة الحساسة خلال هذه الفترة:

وصفات للبشرة الحساسة

1- ماسك الشوفان والزبادي لتهدئة الاحمرار

الشوفان معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويُستخدم منذ القدم في تهدئة تهيجات الجلد، أما الزبادي فيحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على ترطيب البشرة بلطف.

طريقة التحضير:

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

ملعقتان من الزبادي الطبيعي (بدون إضافات).

تُخلط المكونات حتى تتجانس، ثم تُفرد على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر.

هذا الماسك يقلل الاحمرار والتهيج الناتج عن تقلبات الجو، ويترك البشرة ناعمة ومرتاحة.

2- ماء الورد كتونر طبيعي

ماء الورد من أفضل المكونات الطبيعية المناسبة للبشرة الحساسة، حيث يعمل على إنعاش الجلد وتضييق المسام وتهدئة الالتهابات الخفيفة.

الاستخدام:

يُحفظ ماء الورد في زجاجة بخاخ، ويُرش على الوجه مرتين يوميًا بعد غسله. يمكن أيضًا استخدامه ككمادات باردة في حالة وجود احمرار أو سخونة في البشرة.

3- ماسك الخيار وجل الألوفيرا للترطيب العميق

الخيار غني بالماء والفيتامينات المهدئة، والألوفيرا (جل الصبار) معروف بقدرته الفائقة على الترطيب وتجديد خلايا الجلد.

طريقة التحضير:

نصف ثمرة خيار مبشورة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي.

تُخلط المكونات ويوضع المزيج على الوجه 20 دقيقة، ثم يُغسل بماء بارد.

هذا الماسك يُعيد للبشرة الحساسة حيويتها ويمنع الجفاف، وهو مناسب جدًا في بداية الخريف حيث تقل نسبة الرطوبة في الجو.

4- ماسك العسل وزيت جوز الهند للتغذية والنعومة

العسل مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي، وزيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي تخترق طبقات الجلد وتغذيه من الداخل.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

يُخلط المزيج ويوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

هذا الماسك يغذي البشرة الحساسة ويمنحها نعومة طبيعية، كما يساعد على تقليل القشور والجفاف.

5- مقشر السكر البني وزيت الزيتون بلطف

البشرة الحساسة تحتاج إلى تقشير لطيف لإزالة الخلايا الميتة دون تهيجها.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من السكر البني.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

يُفرك الوجه برفق شديد في حركات دائرية لمدة دقيقة واحدة فقط، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا فقط للحفاظ على نضارة البشرة دون إلحاق ضرر بها.

6- ماسك الحليب والعسل لتهدئة البشرة الجافة

الحليب يحتوي على دهون طبيعية وبروتينات تساعد في ترطيب وتهدئة البشرة الحساسة، خاصة عند تغير الطقس.

طريقة التحضير:

ملعقتان من الحليب البارد.

ملعقة صغيرة من العسل.

يُمزج الخليط ويُفرد على الوجه باستخدام قطنة، ويترك 10 دقائق قبل غسله.

ماسكات للبشرة الحساسة

نصائح للعناية بالبشرة الحساسة بين الفصول

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الوصفات الطبيعية تُعد خيارًا رائعًا، لكن هناك بعض النصائح التي تعزز نتائجها وتُحافظ على توازن البشرة، وهي:

الترطيب المستمر: استخدام كريم مرطب خفيف وخالٍ من العطور يوميًا، خاصة بعد غسل الوجه.

غسل الوجه بلطف: يفضل استخدام غسول مخصص للبشرة الحساسة يحتوي على مكونات مهدئة مثل البابونج أو الشوفان.

تجنب الماء الساخن: يُفضل غسل الوجه بماء فاتر لأن الماء الساخن يزيد من جفاف البشرة.

الواقي الشمسي ضروري: حتى في بداية الخريف، الأشعة فوق البنفسجية ما زالت قوية وقد تسبب أضرارًا للبشرة الحساسة.

النوم الكافي: النوم يعزز تجديد الخلايا، مما يساعد البشرة على مقاومة التغيرات المناخية.

شرب الماء بكثرة: الحفاظ على الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.